Evade dai domiciliari per andare al bar: 61enne nuovamente arrestato

Un drink in libertà. Peccato che non potesse concederselo: i carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno arrestato E.K., 61enne residente a Rubano, per evasione.

I fatti

I militari dell'Arma si sono recati a casa dell'uomo per un controllo in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, salvo non trovarlo. Dopo una breve ricerca sono riusciti a rintracciarlo in un bar di via Kennedy: il 61enne è stato quindi nuovamente riaccompagnato nella sua abitazione in attesa del rito direttissimo.