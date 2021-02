Evade dai domiciliari per una passeggiata in paese: 20enne nuovamente arrestato

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri: se ne andava tranquillo e beato in giro per il Comune della Bassa invece di rispettare i domiciliari

Se ne andava tranquillo e beato in giro per il paese invece di rispettare i domiciliari: i carabinieri di Monselice hanno arrestato M.G., ventenne di origini marocchine ma residente nel medesimo Comune, per evasione.

I fatti

Tutto ha inizio nella mattinata di sabato 27 febbraio, quando i militari dell'Arma si recano a casa del pregiudicato senza però trovarlo nonostante la misura di detenzione domiciliare a cui era sottoposto: inizia quindi la ricerca del ventenne, trovato dopo pochi minuti e a poca distanza dalla propria abitazione, dove stava rientrando dopo una passeggiata. Il giovane è stato ora messo nuovamente agli arresti domiciliari.