Evade dai domiciliari per mangiare al ristorante e viene arrestato: locale sanzionato

Ha approfittato del permesso di spostarsi per motivi medici per evadere dagli arresti domiciliari e andare a farsi una bella mangiata al ristorante. L’uomo è stato arrestato e il locale è stato sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid. I carabinieri hanno multato anche un altro locale che non rispettava le restrizioni.

L’evasione

Nel pomeriggio di giovedì 25 marzo i carabinieri hanno arrestato un 48enne di Noventa Padovana, evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, sfruttando un permesso per motivi medici per andare a Padova, ha deciso di fare una piccola deviazione. Non sapendo che i carabinieri lo stavano pedinando. È andato al ristorante “Tradizione” a Mestrino accompagnato da un 53enne di Padova. I carabinieri oltre ad arrestare il 48enne, hanno denunciato per favoreggiamento personale l’autista e sanzionato il lovale per la violazione delle norme anti-Covid.

Il bar

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno i carabinieri hanno sanzionato il bar “Anima chic cafè” di via Ponte Manco a Due Carrare. Al di fuori del locale alcuni clienti stavano consumando. Il titolare è stato multato e il bar dovrà restare chiuso 5 giorni.