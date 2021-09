Evade dai domiciliari dopo aver minacciato la cugina con un bastone: 46enne in carcere

L'uomo è stato bloccato in via Piovese mentre camminava lungo la strada, in evidente stato di ebbrezza

Una doppietta fatale: i carabinieri di Legnaro hanno arrestato G.B., 46enne di origini romene, colpevole di essere evaso dai domiciliari e segnalato per minaccia aggravata.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre a Sant'Angelo di Piove di Sacco: l'uomo prima ha minacciato con un bastone la cugina, dove stava scontando gli arresti domiciliari, e quindi si è allontanato da casa a piedi venendo poi bloccato in via Piovese mentre camminava lungo la strada in evidente stato di ebbrezza. Il 46enne si trova ora in carcere.