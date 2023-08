Evade dai domiciliari per andare a passeggio con il cane: 68enne nei guai

Nel corso di un servizio di controllo una pattuglia dei carabinieri di San Martino di Lupari si è recata nell’abitazione di un 68enne del luogo per verificare la sua presenza in casa in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma al momento del controllo al citofono ha risposto la moglie riferendo che il marito si era allontanato per una passeggiata con il cane, cosa anomala visto le prescrizioni imposte.

Arresto

I militari dell'Arma, dopo un giro di perlustrazione, hanno trovato l’uomo al parco con il cane, e sebbene fosse lontano dal luogo dell’espiazione della pena non ha saputo fornire alcuna spiegazione valida. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari hanno dunque arrestato per evasione il cittadino italiano 68enne e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.