False generalità ai carabinieri dopo il tentativo di fuga: in tasca aveva 1.500 euro

I carabinieri della stazione di Legnaro hanno arrestato un cittadino tunisino 23enne in Italia senza fissa dimora per spaccio di sostanza stupefacente e falsa attestazione e dichiarazione a pubblico ufficiale, mentre è stato segnalato al Prefetto come assuntore abituale un cittadino 35enne italiano residente a Saonara.

I fatti

Durante un servizio di controllo la pattuglia ha notato la coppia defilata in una zona buia del centro abitato di Saonara, quindi hanno proceduto al controllo. Alla vista dell’auto dei carabinieri il tunisino ha cercato di divincolarsi per sfuggire all’accertamento ma poi è stato fermato, anche se inizialmente ha fornito un falso nome. Entrambi perquisiti, nel portafoglio del tunisino è stata trovata la somma di 1.500 euro provento evidentemente dell’attività illecita, mentre l’italiano è stato segnalato al Prefetto di Padova. Il denaro è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Ponte San Nicolò in attesa del rito direttissimo.