Sorpresi a rubare, forniscono ai carabinieri un nome falso: arrestati

I due hanno fornito false generalità, probabilmente per non allungare la fedina penale. Ma i carabinieri se ne sono accorti e li hanno arrestati

Sono stati fermati per aver rubato dei cosmetici e quando i carabinieri hanno chiesto i nomi ne hanno dato uno falso. Sono stati arrestati.

L’arresto

Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre un marocchino senza fissa dimora di 18 anni e l’amico tunisino, anche lui senza tetto, di 24 anni, entrambi pregiudicati, sono stati fermati al supermercato Eurospar di via Monte Cengio a Padova dagli addetti alla sicurezza. Avevano visto che i due nascondevano dei cosmetici per passare poi le casse senza pagarli così la vigilanza ha chiamato i carabinieri. Ma durante l’identificazione, i due hanno dato nomi falsi sperando così di non allungare la fedina penale. Un tentativo caduto nel vuoto perché i militari se ne sono accorti. I due sono stati arrestato per falsa attestazione a pubblico ufficiale.