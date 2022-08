Ruba due bici e un pc da un camper: rintracciato e fermato in piazzale Stazione

Era riuscito a racimolare un bel bottino: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 37enne di origini romene senza fissa dimora.

Furto

Tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, domenica 7 agosto, in via San Pio X, dove era parcheggiato un camper: approfittando dell'assenza dei proprietari l'uomo ha rubato due mountain bike, un computer portatile e uno zaino contenente vari documenti. Una volta lanciato l'allarme, i militari dell'Arma si sono messi sulle sue tracce trovandolo e fermandolo in piazzale Stazione: parte della refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre per il 37enne è arrivato anche il divieto di dimora in città.