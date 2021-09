Nasconde nello zaino sei bottiglie di alcolici, 24enne arrestato per furto

Zaino capiente e occhi all’erta. Un 24enne è stato pizzicato a rubare alcolici e ricambi per elettrodomestici all’interno di un supermercato.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre un 24enne romeno, senza fissa dimora, si è recato all’Interspar di via del Santo, a Limena. Nello zaino ha nascosto sei bottiglie di alcolici e diversi ricambi per elettrodomestici, per un valore complessivo di 490 euro. Poi ha cercato di passare dalle casse senza pagare ma la vigilanza lo ha fermato e ha chiamato i carabinieri: il giovane è stato arrestato per furto aggravato.