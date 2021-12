Poliziotto fuori servizio fa arrestare un ladro di biciclette in pieno centro storico

Passeggiava fuori dall’orario di servizio quando lo ha visto: un 31enne stava rubando una bicicletta. Così il poliziotto lo ha bloccato e fatto arrestare.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 14 dicembre un agente della sezione Volanti era fuori dall’orario di servizio e stava passando per via San Francesco. Ha notato un 31enne senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio, che armeggiava con il lucchetto di una bici assicurata alla rastrelliera. Stava usando un tronchese per rubare il mezzo e il poliziotto lo ha bloccato e avvertito i colleghi. Il 31enne aveva con sé diversi arnesi da scasso nello zaino ed è stato arrestato per tentato furto aggravato: è stato condannato a 4 mesi.