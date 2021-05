Cerca di rubare un cucciolo di Amstaff, ma viene beccato dal padrone: arrestato

L'uomo era entrato in un'abitazione di via Roma ad Albignasego per rubare un cucciolo di American Staffordshire Terrier

Era stato attento al cane, ma non al padrone: i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato in flagranza di reato L.A., 56enne residente a Rimini, per il furto di un Amstaff.

I fatti

O meglio, tentato furto: nella tarda mattinata di giovedì 28 maggio, infatti, l'uomo era entrato in un'abitazione di via Roma ad Albignasego per rubare un cucciolo di American Staffordshire Terrier (cane di razza, del valore di circa mille euro) venendo però sorpreso dal proprietario. Il quale ha chiamato i militari dell'Arma che, prontamente accorsi, hanno ammanettato il ladruncolo e restituito il cane al padrone.