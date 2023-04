Ladro sorpreso dal padrone di casa dentro all'appartamento: 31enne in manette

Sperava nel colpo facile, e invece è finito in manette: i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato all'alba di oggi, sabato 8 aprile, un 31enne di origini marocchine, irregolare in Italia e senza fissa dimora, per furto aggravato.

I fatti

L'uomo si è introdotto all’interno di un ex ristorante i cui locali comunicano con un’abitazione, e una volta entrato nell’appartamento, credendo che al momento non ci fosse nessuno in casa, ha rovistato in varie stanze e sottratto dai cassetti denaro di diversa valuta (cinese e americana) e diverse carte di credito. Nel mezzo della sua attività, però, è stato sorpreso dal padrone di casa, che lo ha bloccato e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Poco prima dell’immediato arrivo della pattuglia del Norm di Abano Terme l’uomo ha dichiarato di avere ingoiato una chiave: per questo motivo, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, è stato portato però in ospedale per gli accertamenti circa la dichiarata ingestione che è stata confermata dai dottori, per cui è stato ricoverato in attesa della sua espulsione naturale.