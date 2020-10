Rincorrono il ladro in pieno centro e lo bloccano: l'accusa è di furto con destrezza

Ha finto di zoppicare per appoggiarsi all’ombrellone e con gesto fulmineo ha preso la borsa dalla sedia del bar. La giovane vittima ha inseguito il ladro con un amico e lo ha bloccato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella serata di domenica 4 ottobre una 19enne si trovava in piazza dei Signori. Stava prendendo qualcosa da bere, era seduta al bar con alcuni amici quando il gruppetto ha notato due stranieri avvicinarsi. Uno dei due zoppicava e si è appoggiato per un momento all’ombrellone sotto il quale era posizionato il tavolino: con una mossa velocissima ha preso la borsa della ragazza ed è scappato. La giovane lo ha rincorso su via Dante con un amico che, nel momento in cui il ladro è caduto a terra, gli è balzato addosso bloccandolo. Così la 19enne ha riavuto la sua borsa e poi hanno denunciato il fatto alla polizia. L’uomo non si è lasciato ammanettare facilmente e una volta in questura, gli agenti hanno scoperto che era recidivo al furto con destrezza.