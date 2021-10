Occupa un appartamento e manomette il contatore per usare la corrente: arrestato

Ha occupato un appartamento e manomesso il contatore elettrico. Un 20enne è stato arrestato per furto di energia elettrica, invasione di edificio e false attestazioni sulla propria identità personale.

Il fatto

Martedì 5 ottobre i carabinieri hanno scoperto che un 20enne tunisino senza fissa dimora e senza documenti ha occupato abusivamente un appartamento a Fratte, Santa Giustina in Colle. L’abitazione da tempo non veniva utilizzata e il 20enne ha forzato una finestra per entrare, si è creato un giaciglio e ha manomesso il contatore per usare la corrente. Quando i carabinieri lo hanno arrestato, il giovane ha dato un nome falso ma l’inganno è stato svelato subito con un controllo con il consolato tunisino.