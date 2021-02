Due giovani cugine svaligiano nove negozi prima di essere arrestate dai carabinieri

Avanti e indietro da nove negozi di diverso genere per arrivare a un valore complessivo della refurtiva di 1.900 euro. I carabinieri le hanno ammanettate mentre derubavano l'ultimo

Entravano e uscivano dai negozi rubando di tutto. Sono arrivate a commettere nove colpi in poche ore.

La vicenda

Nella tarda mattinata di giovedì 25 febbraio due giovani cugine di 33 e 26 anni, la prima residente a Padova, la seconda a Casalserugo, si trovavano all’Ipercity di Albignasego. Hanno fatto avanti e indietro da nove negozi, rubando tutto ciò che riuscivano a prendere. Nascondevano tutto nell’auto della 33enne e quando i carabinieri le hanno bloccate avevano accumulato merce per 1.900 euro. La refurtiva è stata restituita ai negozi e le due ragazze sono state arrestate per furto aggravato continuato in concorso.