Ruba occhiali griffati per oltre 1.600 euro: 38enne finisce in manette

Ha fatto incetta di occhiali e non occhiali qualunque. Firmati e all’ultima moda, senza pagarli all’uscita. I carabinieri lo hanno arrestato.

Il fatto

Nel corso della serata di giovedì 31 marzo un 38enne di origine polacca si è recato al centro commerciale Ipercity di Albignasego. È entrato in un negozio di ottica e si è dato uno sguardo attorno. Senza farsi vedere, o almeno così credeva, ha preso dai loro supporti otto paia di occhiali, occhiali di marche di alta moda, davvero costosi. Li ha nascosti e se ne è andato come se nulla fosse. Non ha fatto in tempo a fare qualche passo al di fuori dal centro commerciale che i carabinieri della Radiomobile di Abano Terme lo hanno bloccato. Il valore complessivo della refurtiva era di circa 1.685 euro. Arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che ha convalidato l’arresto e scarcerato l’uomo.