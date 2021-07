Ruba 10 paia di pantaloni tra supermercato e negozio: 33enne arrestato

I carabinieri lo hanno bloccato prima che riuscisse a fuggire con la refurtiva. L'uomo è accusato di furto aggravato e violazione al divieto di dimora in Veneto, quest'ultimo provvedimento ricevuto per reati in materia di droga

Ha fatto incetta di pantaloni tra supermercato e negozio assieme a due complici ma non è riuscito a farla franca perché i carabinieri lo hanno arrestato.

L’arresto

Nella serata di domenica 18 luglio i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato e violazione al divieto di dimora in Veneto un 33enne tunisino senza fissa dimora, finito nei guai qualche tempo fa per spaccio. L’uomo ha colpito all’Ipercoop di Vigonza e al vicino Oviesse assieme a due complici che sono riusciti a scappare. Ha preso sette paia di pantaloni dal supermercato e altri 3 da Oviesse, per un corrispettivo di 160 euro. I carabinieri lo hanno bloccato prima che potesse scappare: la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo in tribunale.