Ruba il portafoglio dalla borsa di una cliente: la giovane ladruncola finisce in manette

Colta in flagrante e arrestata dalla polizia locale. In quanto recidiva: manette per V.G., 19enne di origini bulgare.

I fatti

Teatro dell'accaduto "H&M", in piazzetta della Garzeria a Padova: sono le ore 13 di mercoledì 22 luglio quando gli agenti in borghese del reparto di polizia giudiziaria intervengono nel negozio di abbigliamento dopo che alcuni dipendenti avevano segnalato la presenza di una giovane borseggiatrice "in azione". E il tutto è stato confutato dai fatti: la 19enne, infatti, è stata trovata in possesso di un portafogli sottratto pochi istanti prima dalla borsa di una cliente. Una volta accompagnata al gabinetto di fotosegnalamento di via Pietro Liberi gli agenti hanno scoperto che sulla donna gravava già un precedente per aver commesso lo stesso reato, e considerate le modalità con le quali il furto era stato perpetrato la giovane è stata tratta in arresto e - giudicata per direttissima nella mattinata di venerdì 24 luglio - condannata a 3 mesi di reclusione (con pena sospesa) e al pagamento di 150 euro di multa.

Il commento

Nuovo reato sventato, dunque, dagli uomini della polizia locale, a testimonianza dell'importanza del presidio quotidiano del centro storico. Commenta l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina: «Gli agenti della nostra Squadra Investigativa hanno un filo diretto con molti esercenti e commercianti della nostra città; questa sinergia, ormai consolidata, continua a produrre i suoi frutti positivi, come in quest'occasione, a tutela della proprietà e della tranquillità di chi gestisce le attività commerciali, ma anche di chi le frequenta ogni giorno. Per quanto mi riguarda intendo favorire la condivisione di strategie e azioni tra Amministrazione comunale e operatori del commercio, tramite le diverse Associazioni di categoria con cui sarà sicuramente molto utile sedersi attorno ad un tavolo e confrontarsi su tanti temi».