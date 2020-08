Cercano di rubare una bicicletta in pieno centro ma vengono visti: arrestati dalla polizia

Sono stati visti mentre tentavano di rubare una bicicletta e nello zaino nascondevano altra refurtiva. Sono stati arrestati dalla polizia.

La vicenda

Nella serata di mercoledì 5 agosto due tunisini di 34 e 44 anni hanno cercato di troncare il lucchetto di una bicicletta parcheggiata alla rastrelliera di fronte al Libraccio di via Altinate. La polizia dopo aver ricevuto la segnalazione si è precipitata sul posto cogliendo in flagrante i due che ormai avevano quasi reciso del tutto la catena con un tronchese. Nello zaino del 44enne, inoltre, è stato trovato un navigatore portatile rubato solo poche ore prima da un’auto parcheggiata in via Gabelli. I due sono pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e sull’immigrazione e hanno anche un Divieto di ritorno nel comune di Padova della durata di 3 anni. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e il 44enne anche per ricettazione. Sono stati espulsi.