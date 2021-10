Rapina in casa nella notte: i carabinieri arrestano un 33enne

Beccato mentre cercava di fuggire a gambe levate: i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato K.M., 33enne originario del Togo e residente a San Martino di Lupari, autore di un tentato furto in un'abitazione.

I fatti

A darne notizia è TrevisoToday: secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo si era introdotto nella camera da letto della proprietaria 86enne (sita al primo piano dell’abitazione) da dove aveva fatto man bassa di gioielli e preziosi, venendo però sorpreso dal nipote, appena rientrato a casa dal lavoro. Ne era così scaturita inizialmente una breve colluttazione, a seguito della quale la vittima ha riportato contusioni ed escoriazioni successivamente refertate in pronto soccorso con alcuni giorni di prognosi. Lo straniero ha tentato a quel punto la fuga, calandosi dalla finestra dell’abitazione e riuscendo a scavalcare un primo muretto di recinzione, venendo però momentaneamente raggiunto dal nipote dell'anziana che, nel frattempo, era anche riuscito ad avvisare il 112 dell’accaduto. L’aggressore, tuttavia, è poi riuscito nuovamente a divincolarsi e ad allontanarsi per pochi metri, superando un cancello, ma venendo infine fermato dai carabinieri sopraggiunti in viale Cesare Battisti. Il 33enne è stato trovato in possesso di diversa refurtiva: una ventina di anelli, due collane, ciondoli e bigiotteria varia per un valore di quasi 4mila euro. I carabinieri sono in queste ore impegnati a verificare se parte della refurtiva sia il provento di furti avvenuti in zona nelle scorse settimane in alcune abitazioni, visto che un soggetto “solitario” con le fattezze dell’arrestato era stato segnalato come possibile autore di illecite intrusioni nelle case. Il 33enne, già noto alla giustizia, su disposizione del PM di Turno della Procura della Repubblica di Treviso è stato quindi condotto presso il carcere di Santa Bona a Treviso.