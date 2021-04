Strappa di mano il borsellino a un'anziana, 33enne arrestato dai carabinieri

Le ha strappato il borsellino dalle mani con violenza ed è scappato. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri.

Il fatto

Nella mattinata di giovedì 22 aprile i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 33enne tunisino senza fissa dimora per furto con strappo. L’uomo poco prima aveva strappato dalle mani di una 80enne di Padova il borsellino e poi era fuggito velocemente. L’anziana ha dato una precisa descrizione del ladro ai carabinieri che hanno avviato subito le ricerche. Hanno trovato l’uomo in via Frà Girolamo Eremitano e lo hanno arrestato. La vittima fortunatamente non è rimasta ferita.