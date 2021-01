Viene sorpreso a rubare al supermercato, 61enne arrestato dai carabinieri

Ha nascosto il cibo nel giubbotto ma è stato fermato prima di poter uscire dal supermercato. È stato arrestato.

Il furto

Nel pomeriggio di martedì 19 gennaio i carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso un 61enne di Santa Giustina in Colle nell’atto di compiere un furto. L’uomo si trovava al Prix di via San Marco e ha nascosto generi alimentari all’interno del giubbotto per un valore complessivo di 30 euro. La merce è stata restituita al direttore del supermercato mentre il 61enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.