Fermato da agenti in borghese con un etto di hashish in auto: 25enne in manette

Nel corso della serata di ieri, venerdìì 21 luglio, è stato disposto un servizio di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Cadoneghe e Noventa Padovana, che ha visti impiegati equipaggi del reparto prevenzione crimine del Veneto e personale, in divisa ed in borghese, della Questura di Padova.

I fatti

Durante il servizio sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le strade principali di ingresso e di uscita ai predetti Comuni oltre a controlli ad esercizi pubblici, parchi ed altre aree cittadine. Nel corso dell’attività, nello specifico, gli uomini in divisa della Polizia di Stato hanno identificato 61 persone delle quali circa una ventina di origini straniere e 11 con precedenti a carico nonché hanno controllato 34 veicoli oltre agli avventori di un locale pubblico in piazzale Castagnara a Cadoneghe. Intorno alle ore 20 gli agenti in borghese della locale squadra mobile hanno fermato un’autovettura Fiat Punto che procedeva a velocità sostenuta lungo via Gramsci: al momento del accertamento il conducente è apparso piuttosto nervoso, atteggiamento che ha insospettito gli agenti i quali hanno rinvenuto, sotto il suo sedile un involucro contenente oltre 45 grammi di hashish ed un altro con la stessa sostanza in resina per oltre 64 grammi. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare un ulteriore quantitativo di hashish, circa 3 grammi, nonché 4 grammi di cocaina e numerose bustine destinate, verosimilmente, al confezionamento della sostanza, tutto occultato nel garage di pertinenza dell’abitazione. L’uomo, 25enne di origini marocchine con alcuni precedenti di polizia a carico, è stato tratto in arresto e, nella mattinata odierna, a seguito di direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma.