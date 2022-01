Sorpreso con hashish in tasca, giovane pusher viene arrestato

Camminava nervoso, si guardava spesso attorno. Un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri: il giovane nascondeva dell’hashish.

L’arresto

Nella serata di lunedì 10 gennaio i carabinieri della stazione di Prato della Valle con la squadra di intervento operativo del IV battaglione carabinieri Veneto di Mestre (Venezia) stavano pattugliando il territorio. In via Decorati al valor civile si sono imbattuti in un 22enne tunisino che appariva molto nervoso. I carabinieri lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso sette involucri pieni di hashish, per il peso di 9 grammi. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.