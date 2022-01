Inseguimento e colpi di pistola, due uomini arrestati dai carabinieri

Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale gli uomini che hanno dato vita all’inseguimento con i carabinieri e che hanno provato a investirli.

L’arresto

Martedì 25 gennaio l’inseguimento. Il giorno dopo il processo per direttissima. I due uomini che hanno dato vita a scene da Far west tra Rubano e Mestrino sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 39enne georgiano senza fissa dimora e di un 46enne greco residente a Bari. I due si sono sottratti al controllo scappando a bordo di un’Audi A6 di grossa cilindrata. Per due volte hanno tentato di speronare l’auto dei carabinieri che hanno sparato alcuni colpi di pistola centrando i pneumatici. L’inseguimento è terminato quando i due hanno abbandonato l’auto e hanno cercato di scappare a piedi. Dopo di che sono stati portati al comando per l’identificazione.