Schiaffeggia un'altra barista e devasta il locale: nuovamente arrestato l'incubo di via Facciolati

È tornato alla carica dopo neanche una settimana. Ferendo una barista: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato S.B., 55enne di origini albanesi, per lesioni personali volontarie e danneggiamento.

I fatti

È successo nella tarda serata di venerdì 18 giugno in via Facciolati: l'uomo, ubriaco, è entrato nella "Caffetteria Facciolati" e dopo aver minacciato la titolare, di origini cinesi, l'ha colpita al volto con una serie di schiaffi per poi disturbare gli avventori presenti e danneggiare vasi di vetro decorativi e bottiglie di vetro di varie bevande. La barista è ricorsa alle cure sanitarie all’ospedale civile di Padova, venendo medicata per trauma distrattivo al gomito e all'avambraccio destro (prognosi di 8 giori), mentre l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando della stazione dei carabinieri di Padova Principale, in attesa del rito direttissimo.