Tenta di scappare ma viene bloccato dagli agenti: aveva quasi 5 mila euro e della cocaina

Prima ha cercato di scappare e poi ha colpito diverse volte i poliziotti, causando loro delle lesioni. Un 19enne tunisino è stato arrestato per spaccio, lesioni e resistenza.

Il fatto

Nella serata di giovedì 10 settembre gli agenti hanno notati un ragazzo aggirarsi in via Sette Martiri. La volante ha bloccato la strada al giovane che ha cercato di scappare nella direzione opposta ma non è stato abbastanza veloce: i poliziotti lo hanno raggiunto notando che il 19enne aveva lanciato a terra degli involucri. Il ragazzo ha opposto resistenza causando delle abrasioni ai gomiti a uno dei due agenti, guaribili in 5 giorni. Aveva 4870 euro in contanti e poco più di 3 grammi di cocaina, di cui aveva tentato di liberarsi.