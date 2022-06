Violenze psicologiche e fisiche a ripetizione per quattro anni: il compagno 32enne finisce in manette

Botte, insulti, minacce e ogni forma di violenza psicologica, un incubo che una donna ha dovuto patire per ben quattro anni a cavallo tra il 2016 e il 2020. Ora il peggio sembra passato: gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato e tradotto in carcere un uomo originario della Romania di 32 anni domiciliato a Padova. A suo carico l'accusa di maltrattamenti aggravati.

I fatti

L'arresto è stato disposto dalla Procura di Padova in esecuzione di una sentenza di condanna a 2 anni di reclusione emessa a carico del cittadino dell'Est per condotte violente ai danni dell'ex convivente e per le quali era già stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini sviluppate dagli investigatori della Questura hanno consentito di appurare come in numerose occasioni l'indagato avrebbe percosso la donna con violente prese, spingendola contro il muro e contro i mobili di casa, provocandole frequenti tumefazioni alle braccia e alla schiena. La vittima viveva da reclusa. Le veniva impedito, secondo l'accusa, anche di uscire con le amiche e di avere una vita sociale. Accecato dalla gelosia, in una situazione il trentaduenne avrebbe strappato lo smartphne dalle mani della donna per poi distruggerlo con i piedi. L'estate di due anni fa l'uomo, dopo essere stato allontanato da casa a seguito di ripetute violenze, si è ripresentato dalla ex ubriaco fradicio, minacciando di uccidere tutti. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine l'ha bloccato evitando danni ben più gravi. Le violenze sono sempre avvenute di fronte agli occhi di una figlia minore. Particolare questo che è diventato un'aggravante a carico del trentaduenne romeno. Ora l'uomo si trova alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. De scontare una pena di un anno e sette mesi.