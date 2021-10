La chiamata della madre fa scoprire la mini-serra con 17 piante di marijuana: 44enne in manette

E pensare che erano stati chiamati per un'altra motivazioni: i carabinieri di Monselice hanno arrestato C.F., 44enne del posto, per coltivazione di sostanze stupefacenti nonché maltrattamenti in famiglia.

I fatti

Tutto nasce dalla chiamata ai militari dell'Arma effettuata nel primo pomeriggio di giovedì 30 settembre dall'81enne madre dell'uomo dopo l'ennesimo atto di violenza compiuto dal figlio nei suoi confronti. I carabinieri si precipitano dunque sul posto per verificare le sue condizioni, trovando con grande sorpresa nelle vicinanze della casa una piccola serra adibita alla coltivazione di marijuana con 17 piante oltre a 50 grammi già pronti della medesima sostanza stupefacente. Il 44enne è stato dunque portato nel carcere cittadino.