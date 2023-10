Chiede soldi ai genitori: al loro rifiuto li massacra di botte

Nella mattinata di ieri, venerdì 27 ottobre, i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un marocchino di 28 anni. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Nello specifico avrebbe maltrattato i genitori, danneggiando pesantemente i mobili di casa. Il tutto per futili motivi. L'intervento della pattuglia è stato determinante affinchè la situazione non degenerasse. Di fatto i familiari dell'esagitato, seppur sotto choc, non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso.

I fatti

A seguito di una chiamata al 112 da parte di alcuni condomini che hanno udito le urla provenire da un appartamento di corso Tre Venezie, la pattuglia arrivata sul luogo della segnalazione ha trovato il nordafricano all’interno dell’abitazione. Quest'ultimo, in evidente stato di agitazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol,

si è messo ad urlare, a picchiare i genitori e a spaccare tutto ciò che gli passava davanti agli occhi. Nello specifico ha completamente distrutto i complementi d'arredo della cucina. Il tutto sarebbe scaturito da una lite per futili motivi dovuta al rifiuto da parte dei genitori di consegnare del denaro. I militari dopo aver tranquillizzato il ragazzo, hanno raccolto le deposizioni dei genitori. L'episodio di ieri non è isolato e già in passato il figlio si è macchiato di reati analoghi nei confronti dei familiari più stretti. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha disposto per il ventottenne l'arresto e l'immediata traduzione in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.