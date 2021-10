Picchia la moglie che finisce in ospedale: 42enne arrestato, già denunciato per maltrattamenti

Picchiata. Per l’ennesima volta. Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito la moglie, ferendola.

La vicenda

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre un 42enne ha aggredito la moglie 41enne con la quale vive in zona Terme. L’ha picchiata e spinta più volte. E non era la prima volta, anzi, la donna lo aveva già denunciato per gli abusi che subiva a casa. I carabinieri hanno arrestato l’uomo e hanno fatto arrivare un’ambulanza per portare in ospedale la donna: prognosi di 7 giorni è stata la sentenza dei medici dell’ospedale di Monselice. L’arrestato è stato portato alla casa circondariale di Vicenza.