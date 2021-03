Offende i genitori, schiaffeggia la sorella e prova a prendere a calci un carabiniere: 50enne in manette

Neanche in caserma è riuscito a calmarsi: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato C.A., 50enne residente in città, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia

I fatti

Tutto ha inizio nell'abitazione in cui risiede l'uomo il quale, in forte stato di agitazione causa assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti, nel corso dell’ennesima lite scaturita per futili motivi ha aggredito verbalmente entrambi i genitori e colpito con uno schiaffo alla nuca la sorella 36enne. All'arrivo dei militari il 50enne ha opposto resistenza all'arresto, e una volta arrivato negli uffici di via Rismondo ha cercato di colpire con un calcio uno dei militari intervenuti, senza riuscirci. L'uomo si trova ora nel carcere di Vicenza.