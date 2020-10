Giovane pusher arrestato dai carabinieri: aveva un etto di marijuana pronta per lo spaccio

Giovane ma già attrezzatissimo per lo spaccio. I carabinieri di San Martino di Lupari hanno arrestato un sedicenne.

Il fatto

Nella tarda serata di martedì 13 ottobre i carabinieri stavano effettuando un controllo specifico per il contrasto allo spaccio quando si sono imbattuti in un giovanissimo pusher. Il 16enne, che abita a San Martino di Lupari, aveva un etto di marijuana divisa in nove involucri e un bilancino di precisione. Dopo l’arresto è stato portato a casa agli arresti domiciliari.