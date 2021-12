Al controllo dei carabinieri cerca di nascondere la marijuana: 23enne arrestato

Appena ha visto i carabinieri, ha cercato di nascondere un sacchetto di nylon. Un dettaglio che non è sfuggito ai militari ed è scattato l’arresto.

L’arresto

Nella serata di martedì 14 dicembre i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne nigeriano. L’uomo è stato fermato in via Tommaseo e ha cercato di nascondere in fretta un sacchetto che poi si è scoperto contenere 21 involucri di marijuana, per un totale di 20 grammi. Aveva anche due taglierini e tutto è stato sequestrato. Nella giornata di mercoledì 15 è stato sottoposto al rito direttissimo in tribunale.