Nasconde tra cucina e soffitta più di due chili di marijuana: 31enne arrestata

Nascondeva più di due chili di marijuana tra cucina e soffitta. Ed è stato il via vai di clienti e pusher a portare la polizia nel nascondiglio che la donna utilizzava.

L’arresto

Nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo la Squadra mobile perquisiva l’appartamento di una 31enne nigeriana, arrestata poi con l’accusa di spaccio. Gli agenti hanno ricevuto diverse segnalazioni su uno strano via vai nei dintorni di quell’appartamento a Noventa Padovana e hanno approfondito la questione. La donna, quando ha visto sulla propria soglia la polizia, si è mostrata subito molto nervosa e durante la perquisizione gli agenti della Mobile hanno trovato 15 involucri contenenti marijuana nascosti in un astuccio nel mobile della cucina e altri cinque in soffitta. Nel complesso aveva più di due chili. In attesa dell’udienza di convalida la donna dovrà restare agli arresti domiciliari. Si tratta del 24esimo arresto per motivi di spaccio operati dalla Squadra mobile dall’inizio dell’anno.