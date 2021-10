Fermato dalla Squadra mobile con un etto di hashish: 17enne arrestato

Arrestato con un etto di hashish lo stesso minorenne che lo scorso aprile ha aggredito il titolare di un negozio con un coltello.

L’arresto

Ha appena 17 anni. Nel pomeriggio di martedì 12 ottobre è stato arrestato per detenzione e spaccio di hashish. Il giovane tunisino si trovava con altri connazionali nei dintorni della Galleria San Carlo, a Padova, quando i poliziotti della Squadra mobile lo hanno fermato per un controllo. Il 17enne aveva un panetto di hashish del peso di un etto e 810 euro in contanti. Durante l’identificazione in questura, i poliziotti hanno scoperto che proprio lui lo scorso aprile aveva aggredito il titolare di un esercizio commerciale in Galleria San Carlo. È stato portato all’istituto penale per minorenni di Treviso.