Minaccia e offende i carabinieri per evitare di essere identificato: arrestato

Ha offeso e aggredito i carabinieri per evitare di essere identificato. Alla fine per un cinquantunenne italiano residente a Conselve è scattato l'arresto per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. È successo tutto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre a Conselve. I militari dell'Arma impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio hanno notato una persona seduta su una panchina in un luogo piuttosto isolato e hanno deciso di approfondire il controllo. Il sospettato, alla vista del personale in divisa, si è mostrato tutt'altro che collaborativo e per lui sono cominciati i guai.

La storia

L’uomo per evitare di essere identificato, ha iniziato a spintonare e proferire parole minacciose nei confronti dei militari che lo hanno bloccato e visto l’atteggiamento aggressivo hanno proceduto a perquisizione personale trovando nella tasche del giubbino una bustina contenete 0,3 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il cinquantunenne, conosciuto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo. Inoltre è stato segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.