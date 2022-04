Sorpreso a tentare di cedere un intero panetto di hashish: 25enne arrestato

Stava mostrando un intero panetto di hashish a due persone quando ha visto gli agenti. Ha tentato di scappare disfandosi della droga ma i poliziotti sono stati più veloci.

Il fatto

Era il pomeriggio di mercoledì 6 aprile, una pattuglia della sezione Volanti ha notato qualcosa di strano lungo il Cavalcavia Borgomagno. Un 25enne tunisino stava mostrando qualcosa ad altre due persone. Avvicinandosi, gli agenti si sono resi conto che si trattava di un intero panetto di hashish di quasi 9 grammi. Non appena il 25enne ha visto le divise si è spaventato e ha tentato di scappare. Ha scavalcato una recinzione e lanciato la droga all’interno dell’area del dopo lavoro ferroviario. Ma non è stato abbastanza veloce. I poliziotti lo hanno bloccato e hanno scoperto che aveva 110 euro in contanti, probabilmente guadagnati spacciando. Una volta in Questura è saltato fuori che il giovane era già destinatario di un ordine di espulsione. È stato arrestato per detenzione e spaccio di droga oltre che denunciato per inosservanza dell’ordine del questore e per aver declinato false generalità.