Violenze sessuali ripetute nei confronti di una bambina: arrestato pedofilo

E' incolpato di aver molestato sessualmente una bambina un uomo arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Padova. A conclusione delle indagini condotte dalla procura del capoluogo euganeo e in esecuzione di provvedimenti emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari e dal Magistrato di Sorveglianza, i poliziotti hanno eseguito l'arresto del pedofilo.

Violenze sessuali

Si tratta di un adulto incolpato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne di cui lo stesso ha abusato, approfittando del fatto che le venisse affidata in alcune occasioni e trascorressero un po' di tempo assieme. Abusi commessi, per altro, ricorrendo a subdole modalità di adescamento e al ricatto, come la minaccia di uccidersi nel caso in cui la bambina rivelasse la verità, così provocandole sentimenti di paura, tanto che la ragazzina si è confidata soltanto quando i suoi familiari hanno iniziato a maturare dei sospetti.

Le indagini

Nel corso delle attività per verificare il racconto della giovane vittima (apparsa sin da subito credibile), i poliziotti della mobile hanno acquisito, fra i diversi gravi indizi, alcune conversazioni nelle quali è stato lo stesso indagato a ripercorrere con particolari crudi i rapporti con la minore, rivelando una vera e propria perversione, la stessa che lo aveva indotto a manipolare e costringere la ragazzina a uno stato di sudditanza psicologica, oltre che di paura e prostrazione. Verificati i suoi tentativi di avvicinare nuovamente la vittima, evidentemente per pressarla e cercare di farle modificare eventuali racconti ai familiari, e in ogni caso per neutralizzare ulteriori e gravi tentativi di molestie, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa di processo.