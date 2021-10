Minaccia il sindaco di Cittadella su Facebook: arrestato, sconterà 11 mesi di carcere

È stato arrestato l’uomo che sui social aveva minacciato il sindaco neo-rieletto di Cittadella, Luca Pierobon. Dovrà espiare 11 mesi di detenzione al carcere di Padova.

L’arresto

Nella mattinata di giovedì 14 ottobre i carabinieri hanno arrestato Paolo Negroni, 56enne pluripregiudicato. Il provvedimento arriva dalla Corte d’Appello di Venezia per le minacce che Negroni ha rivolto al sindaco Pierobon su Facebook, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, evasione, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, furto in abitazione e traffico illecito di stupefacenti, reati compiuti negli scorsi anni in provincia di Padova. Il 56enne resterà nel carcere di Padova 11 mesi.