Inseguito dai poliziotti cerca di disfarsi della droga: viene bloccato e arrestato

Ha cercato di scappare, gettando via della droga nella fuga, ma i poliziotti gli hanno sbarrato la strada. Un giovane pusher è stato arrestato.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile i poliziotti hanno notato un 18enne tunisino con precedenti che si aggirava in via del Plebiscito. Non appena ha visto la volante, il ragazzo ha accelerato il passo cercando di scappare. Uno degli agenti lo ha seguito, trovando quasi 10 grammi di cocaina a terra di cui il giovane ha tentato di disfarsi, mentre il collega ha bloccato la fuga al pusher sbarrandogli la strada con l’auto. Il 18enne aveva anche dosi di hashish e 550 euro in contanti. È stato arrestato.