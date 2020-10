Arrestato noto pusher dell'Arcella: sequestrata droga e materiale rubato

Nella serata di mercoledì gli agenti della squadra mobile della questura di Padova hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina A.O, anni 31, già in passato condannato per reati analoghi.

L'arresto

Poco dopo le ore 21 in Via Selvatico, dove nei giorni scorsi è stato segnalato da alcuni residenti un insolito viavai di persone presumibilmente intente ad acquistare stupefacenti, i poliziotti hanno proceduto al controllo di una coppia di nazionalità nigeriana che non avendo documenti addosso è stata accompagnata a casa. Proprio nell'abitazione è ospitato da qualche mese il 31enne, volto già noto alle forze dell'ordine. La successiva perquisizione nella stanza occupatata dal trentunenne ha consentito di recuperare all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni indossati un involucro con alcuni grammi di marijuana. Dentro a un borsa porta pc sono stati trovati cinque involucri in nylon trasparente con sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso superiore a mezzo etto. Nascosti sotto un cuscino sono stati rinvenuti più di 5mila euro e, poggiato a terra, uno zaino contenente vario materiale elettronico, tra cui computer portatili e telefoni cellulari (parte dei quali avvolti con del cellophane). Tutto il materiale rinvenuto (droga, somma di denaro, telefoni cellulari, apparati elettronici e materiale da confezionamento) è stato sequestrato e il nigeriano è stato arrestato.

