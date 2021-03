Pusher sorpreso a spacciare in casa dagli agenti della Squadra mobile: arrestato

Un sospetto andirivieni da un’abitazione nascondeva un giro di spaccio. I poliziotti della Squadra mobile hanno indagato e stanato il pusher.

L’arresto

Martedì 24 marzo i poliziotti si sono appostati in via Monte Madonna. Diverse segnalazioni da parte di cittadini riferivano di uno strano andirivieni e il sospetto era che ci fosse uno spacciatore che vendeva droga da casa. Gli agenti hanno visto alcune persone entrare e uscire dopo pochi minuti. Capito che davvero qualcosa bolliva in pentola, i poliziotti hanno fermato un ragazzo uscito dall’abitazione che ha detto di aver ricevuto una dose di cocaina gratis dall’uomo da cui era solito rifornirsi che, guarda caso, abitava lì. Così gli agenti sono entrati e hanno arrestato il 54enne tunisino, noto per precedenti proprio relativi allo spaccio.