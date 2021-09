Il re delle spaccate devasta un ufficio della questura dopo l'arresto e aggredisce i poliziotti

È tornato. E ha scatenato l'inferno. Lazhar Amor Ben Torch, conosciuto per le sue spaccate in città, torna a far parlare di sé

Dopo l’arresto, al momento dell’espulsione, ha distrutto l’ufficio della sezione Volanti della Questura, mandando all’aria tavoli, sedie e apparecchi elettronici. Il re delle spaccate torna a far parlare di sè.

Il fatto

Tavoli e sedie per aria, computer distrutti. Lazhar Amor Ben Torch, 42enne tunisino noto in città per le spaccate ai locali, è stato arrestato nella serata di domenica 12 settembre per detenzione e spaccio di eroina, in via Jappelli, e dato che non era la prima volta il lunedì mattina il prefetto ha emesso un decreto di espulsione. Una volta dentro in questura per la notifica, ha scatenato l’inferno. E quando gli agenti hanno tentato di bloccarlo, si è avventato su di loro con calci e pugni. Uno dei poliziotti ha riportato ferite al volto e la frattura della mano, con prognosi di 21 giorni. La posizione del 42enne si è aggravata: si sono aggiunte le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravi e danneggiamento aggravato.