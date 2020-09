Pusher scoperto in centro con addosso 3 dosi di eroina: scatta l'arresto

Un pusher è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Prato della Valle mentre si aggirava per la centralissima via San Massimo in attesa degli acquirenti. Si tratta di Lazher Chouchan, tunisino di 26 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

I militari durante un controllo di iniziativa, l'hanno perquisito, trovandolo in possesso di 3 dosi di eroina per quasi 7 grammi. La droga è stata sequestrata mentre lo spacciatore è stato ammanettato e trasferito nelle celle di sicurezza della caserma in Prato in attesa della direttissima prevista per la giornata di venerdì.