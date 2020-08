Veste i panni dell'investigatore e "stana" i due connazionali che l'avevano rapinato mentre dormiva

Botta e "risposta": i carabinieri del Norm di Peschiera del Garda e della stazione di Bussolengo hanno arrestato R.E., 23 anni, e D.M., 28 anni (entrambi marocchini, pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale) per rapina aggravata in concorso ai danni di un connazionale 20enne residente nel Padovano.

La rapina

Tutto ha inizio intorno alle ore 5 del mattino di venerdì 14 agosto: il 20enne sta dormendo in un prato adiacente a un camping abbandonato di Campanello di Castelnuovo del Garda quando si sveglia di soprassalto e scopre i due connazionali - a quanto pare suoi conoscenti - che gli stanno sfilando il portafogli dalla tasca anteriore sinistra dei pantaloni dei jeans che indossava. Decide di reagire, ma paga l'inferiorità numerica e viene preso a calci e pugni dai malfattori, che riescono anche ad asportargli la collana in argento che indossava e anche le scarpe, per poi allontanarsi. La vittima, nonostante lo shock, dopo essersi ripreso li segue a distanza e riesce a vederli mentre si introducono in un bungalow abbandonato nel suddetto campeggio, ma invece di andare a denunciare subito l'accaduto ai carabinieri decide (avendo notato che i due connazionali erano ubriachi) di aspettare qualche ora per poi giocare la carta della diplomazia e provare a parlarci una volta smaltita la sbronza. Con scarsi risultati, visto che viene cacciato in malo modo: a quel punto va dai carabinieri, ai quali racconta la storia specificando che lui si trovava da qualche giorno a Peschiera del Garda poiché stava cercando un posto di lavoro come metalmeccanico.

L'arresto

Raccolta la querela, i militari dell'Arma si recano subito nell'ex camping e dopo accurate ricerche anche tra i rovi della struttura ricettiva dismessa individuano i due responsabili intenti a dormire su brande di fortuna. Condotti in caserma, vengono riconoscuti dal derubato con tanto di recupero di parte della refurtiva: il 28enne, infatti, indossava la collana d'argento "conquistata" la notte precedente.