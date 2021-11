Dalla rapina nella farmacia in pieno centro storico alle manette: 55enne arrestato

Prima il colpo, poi le manette: i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato A.L.B., 55enne italiano senza fissa dimora, con precedenti e già noto alle forze dell'ordine per rapina.

I fatti

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 13 di martedì 9 novembre alla farmacia "Altinate" nell'omonima via cittadina: l'uomo, il cui volto era travisato da berretto, sciarpa e mascherina, è entrato minacciando i titolari della farmacia con una pistola (risultata poi a gas) e facendosi consegnare la somma contante presente nel fondo cassa, che ammontava a 160 euro. Grazie alla descrizione fornita dalla farmacista e alla conoscenza del centro i militari dell'Arma hanno rintracciato il 55enne - che, nel frattempo, si era disfatto di parte dell’abbigliamento all'altezza di piazza Cavour, mentre stava per entrare in un altro pubblico esercizio. L'uomo si trova ora in carcere.