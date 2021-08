Ruba un monopattino a un ragazzo in pieno centro, ma la fuga dura poco: 25enne in manette

Difficile andare molto lontano, con un monopattino elettrico: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato per rapina S.D., 25enne di origini senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora sia nell'intera provincia e in tutto il Veneto per reati in materia di stupefacenti.

I fatti

Accade tutto nella tarda serata di lunedì 23 agosto quando il giovane, in compagnia di due suoi amici, ferma e minaccia in via Umberto I un ventenne padovano rubandogli il monopattino elettrico. Il ragazzo chiama quindi i militari dell'Arma, che trovano il ladruncolo in viale Della Pace e riescono a bloccarlo dopo una breve colluttazione. Non contento, il 25enne prova a fornire false generalità durante le fasi di identificazione salvo venire scoperto e rattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova Principale, in attesa del rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria.