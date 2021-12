Ferisce al volto l'addetto alla sorveglianza con un taglierino per rubare dei dolci: arrestato

Con un complice ha rubato alcuni generi alimentari e quando l’addetto alla vigilanza li ha fermati, l’uomo ha preso un taglierino e lo ha ferito al volto. È stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina

Nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno arrestato in flagranza un 42enne tunisino. L’uomo è entrato nel negozio di dolci Ods di piazza Garibaldi con un complice, che poi si è defilato, e ha tentato di rubare alimenti per un valore complessivo di 44 euro. L’addetto alla vigilanza lo ha visto e ha cercato di fermarlo: il 42enne ha preso un taglierino che aveva con sé il sorvegliante e ha ferito l’uomo al volto. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri ed è nata una colluttazione con il rapinatore che tirava calci e pugni. Ora si trova in carcere.