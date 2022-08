Due rapine col coltello in altrettanti mesi alla stessa tabaccheria: 22enne in manette

Gli aveva promesso che non gli avrebbe dato più fastidio, e invece si è ripresentato. Questa volta, però, gli è andata decisamente peggio: gli agenti della squadra mobile di Padova hanno arrestato un 22enne, responsabile di una rapina ai danni di una tabaccheria di via Siracusa a Padova.

I fatti

È successo nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto: come riferito dal titolare della rivendita di tabacchi il giovane (con barba incolta, cappellino, occhiali da sole e mascherina) è entrato e ha subito puntato un coltello addosso al malcapitato, intimandogli di consegnargli i soldi. Il tabaccaio prende dalla cassa l'incasso di giornata, quantificabile in 1.500 euro, e acconsente alla richiesta anche perché vicino a lui c'è anche la figlia 14enne, che ha assistito a tutta la scena: il rapinatore prende il denaro e scappa a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Una volta passato lo shock il gestore della tabaccheria, già rapinato per due volte nei mesi scorsi, dice agli agenti di essere praticamente certo che anche nell'occasione precedente - a inizio luglio - a colpire sia stato lo stesso ragazzo: lui lo conosce, in quanto si era recato più volte ad acquistare sigarette e caramelle, e quella volta gli avrebbe anche detto «Dammi i soldi, è l'ultima volta, non ti disturbo più», racimolando anche in quel caso circa 1.500 euro. I poliziotti si sono quindi messi sulle sue tracce, e dopo un'intera notte di ricerche intorno all'alba lo hanno rintracciato nei pressi di una zona alberata di via Urbino, dove andava ad accamparsi: gli agenti hanno recuperato buona parte del bottino, il coltello utilizzato per la rapina e gli indumenti, questi ultimi da lui già occultati assieme all’arma col chiaro intento di rendere più difficoltoso il suo riconoscimento.